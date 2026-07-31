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„Philips" pagalba

Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?

Taip. „Philips Avent Natural Response“ čiulptukus galite naudoti tiek su tirštesniais skysčiais, tiek su pienu. Tarp šių tirštesnių skysčių yra formulės nuo atpylinėjimo produktai, pienas su dribsniais, kūdikių ryžiai, kūdikių maisto mišiniai ir sriubos.

Kadangi tirštesni skysčiai teka lėčiau, jums gali prireikti didesnio skaičiaus čiulptuko, kad užtikrintumėte patogų maitinimo srautą savo kūdikiui.

Dėl tirštesnių skysčių galite naudoti „Natural Response“ čiulptuką Nr. 6 („Thick feed“), kuris specialiai sukurtas tirštesnio maisto įvedimui.

JAV ir Kanadoje čiulptukų „Philips Avent Natural Response“ pralaidumas gali būti nuo 1 iki 5, o kitose šalyse – nuo 1 iki 6.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10 , SCY966/02 , SCY962/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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