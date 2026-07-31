30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Taip. „Philips Avent Natural Response“ čiulptukus galite naudoti tiek su tirštesniais skysčiais, tiek su pienu. Tarp šių tirštesnių skysčių yra formulės nuo atpylinėjimo produktai, pienas su dribsniais, kūdikių ryžiai, kūdikių maisto mišiniai ir sriubos.
Kadangi tirštesni skysčiai teka lėčiau, jums gali prireikti didesnio skaičiaus čiulptuko, kad užtikrintumėte patogų maitinimo srautą savo kūdikiui.
Dėl tirštesnių skysčių galite naudoti „Natural Response“ čiulptuką Nr. 6 („Thick feed“), kuris specialiai sukurtas tirštesnio maisto įvedimui.
JAV ir Kanadoje čiulptukų „Philips Avent Natural Response“ pralaidumas gali būti nuo 1 iki 5, o kitose šalyse – nuo 1 iki 6.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10 , SCY966/02 , SCY962/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?
Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?