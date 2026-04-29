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Kaip surinkti buteliuką su čiulptuku „Natural Response“?

Surinkdami buteliuką „Natural Response“ įsitikinkite, kad maitinimo čiulptukas visiškai ištrauktas per užsukamą žiedą, kaip parodyta toliau esančioje iliustracijoje. Jei čiulptuką įdėsite neteisingai, maitinant pienas gali pratekėti ar išbėgti.
 

Čiulptuko „Natural Response“ surinkimas

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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