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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Kaip paruošti „Philips Avent“ buteliuką ir žinduką pirmajam naudojimui?
Kaip surinkti buteliuką su čiulptuku „Natural Response“?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?
Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Kaip naudoti vožtuvą „AirFree“ su buteliuku „Avent Natural Response“?
Kodėl mano naujas produktas supakuotas į popierinę dėžutę?
Kodėl naudojant čiulptuką „Natural Response“ lengviau pereiti nuo maitinimo krūtimi prie maitinimo buteliuku?
Kokie yra naujojo čiulptuko „Natural Response“ privalumai?
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Kuo čiulptukas „Natural Response“ skiriasi nuo originalaus čiulptuko „Natural“?
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?
Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?
Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?
Kokie yra čiulptuko „Natural Response“ pranašumai?