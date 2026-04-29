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„Philips" pagalba

Kaip naudoti vožtuvą „AirFree“ su buteliuku „Avent Natural Response“?

Prieš naudodami išplaukite ir dezinfekuokite visas dalis.

  1. Ištraukite čiulptuką per užsukamą žiedą.
  2. Įsitikinkite, kad čiulptukas iki galo ištrauktas per užsukamą žiedą.
  3. Įdėkite vožtuvą „AirFree“ į buteliuką.
  4. Užsukite žiedą, kad laikytųsi dangtelis.
  5. Buteliuką uždenkite dangteliu.
     

 

Vožtuvas „AirFree“ ir buteliukas „Natural Response“

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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