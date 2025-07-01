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„Philips" pagalba

Kaip iš naujo nustatyti stebėjimo prietaiso „Philips Avent Baby Connected Monitor“ kūdikio arba tėvų įrenginį?

Norėdami iš naujo nustatyti kūdikio įrenginį, 10 sek., spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Indikatoriaus lemputė mirksės oranžine ir žalia spalvomis, o kūdikio įrenginys bus paleistas iš naujo. Gamyklinė atstata yra baigta, kai indikatoriaus lemputė ištisai šviečia žaliai.

Norėdami iš naujo nustatyti tėvų įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. 10 sek. spauskite režimo ir pasikalbėjimo mygtuką.

Kai bus parodytas iškylantysis pranešimas „Iš naujo nustatyti tėvų įrenginį“, paspauskite patvirtinimo mygtuką. Bus pradėtas tėvų įrenginio nustatymas iš naujo.

„Avent“ tėvų įrenginio nustatymas iš naujo

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD923/26 .

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