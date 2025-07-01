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„Philips" pagalba

Kaip pritvirtinti šukas prie „Philips“ bikinio kirptuvo?

Norėdami nukirpti sunkiai pasiekiamas bikinio srities vietas ir sukurti skirtingas bikinio srities šukuosenas, galite naudoti bikinio kirptuvo galvutę. Bikinio kirptuvo šukas galite pritvirtinti prie bikinio kirptuvo galvutės, kad nukirptumėte bikinio srities plaukelius iki 3 mm ilgio. 

Naudodami prietaisą intymioje vietoje (išorinėje ir vidinėje išorinių lytinių lūpų pusėse) įsitikinkite, kad ant kirptuvo galvutės pritvirtintos šukos.

Šukų pritvirtinimas (1 pav.).

  1. Į vienoje šukų pusėje esantį griovelį įkiškite kirptuvo galvutės iškyšą. 
  2. Prispauskite šukas prie kirptuvo galvutės taip, kad kirpimo galvutės iškyša užsifiksuotų kitoje šukų pusėje esančiame griovelyje. Tinkamai uždėjus šukas pasigirs spragtelėjimas.

Šukų nuėmimas (2 pav.).

  1. Vienoje šukų pusėje tarp šukų ir kirptuvo galvutės įkiškite nagą.
  2. Patraukite šukas nagu taip, kad nuimtumėte kirptuvo galvutę. Norėdami nuimti, netraukite už šukų užpakalinės dalies arba dantukų.

Kaip pritvirtinti šukas prie „Philips“ bikinio kirptuvo?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRE748/00, BRE709/00, BRE711/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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