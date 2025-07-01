Kaip pritvirtinti šukas prie „Philips“ bikinio kirptuvo?

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Norėdami nukirpti sunkiai pasiekiamas bikinio srities vietas ir sukurti skirtingas bikinio srities šukuosenas, galite naudoti bikinio kirptuvo galvutę. Bikinio kirptuvo šukas galite pritvirtinti prie bikinio kirptuvo galvutės, kad nukirptumėte bikinio srities plaukelius iki 3 mm ilgio.
Naudodami prietaisą intymioje vietoje (išorinėje ir vidinėje išorinių lytinių lūpų pusėse) įsitikinkite, kad ant kirptuvo galvutės pritvirtintos šukos.
Šukų pritvirtinimas (1 pav.).
Šukų nuėmimas (2 pav.).
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRE748/00, BRE709/00, BRE711/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›