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„Philips" pagalba

Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas

Jei ruošdami maistą pastebėjote, kad iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį, kad sužinotumėte, kodėl jis sklinda ir kaip jį pašalinti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA150/00 , NA110/00 , NA565/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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