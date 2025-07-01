Jei ruošdami maistą pastebėjote, kad iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį, kad sužinotumėte, kodėl jis sklinda ir kaip jį pašalinti.
„AirFryer“ korpusas ir vidinis stalčius yra pagaminti iš plastiko, o keptuvė ir krepšelis yra padengti PTFE. Pirmus kartus naudojant prietaisą nuo šių dalių gali sklisti kvapo, nes „AirFryer“ temperatūra būna labai aukšta (iki 200 °C).
Jei jaučiate plastiko kvapą, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad jis būtų mažesnis.
Prieš valydami palikite „AirFryer“ 30 min. atvėsti.
Išimkite krepšelį ir išvalykite stalčių drėgnu skudurėliu arba kempine, naudodami indų plovimo skystį ir vandenį. Pastaba. Nenaudokite metalinių virtuvės įrankių ar šiurkščių valymo priemonių, nes galite sugadinti prietaisą.
Įdėkite krepšelį ir stalčių atgal į „AirFryer“.
Prijunkite prietaisą prie el. lizdo.
Nedėkite į vidų maisto ir nustatykite didžiausią laikmačio trukmę bei 200 °C temperatūrą.
Paleiskite „AirFryer“ ir leiskite veikti, kol baigsis laikas.
Tokiu būdu lengviau pašalinsite pastebimą plastiko kvapą.
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA150/00 , NA110/00 , NA565/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›