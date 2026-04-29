Kaip pirmą kartą naudoti dulkių siurblį robotą „Philips HomeRun“?

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Norėdami pradėti naudoti šlapiai ir sausai valantį robotą „Philips HomeRun“, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir peržiūrėkite toliau esančius vaizdo įrašus.
Toliau pateikta informacija taikoma 7000 serijos modeliams.
Toliau pateikta informacija taikoma 7000 serijos modeliams.
Toliau pateikta informacija taikoma 3000 serijos modeliams.
Toliau pateikta informacija taikoma 3000 serijos modeliams.
Toliau pateikta informacija taikoma 5000 serijos modeliams.
1. Išpakuokite komponentus
2. Nuimkite apsaugos gaubtus
3. Sumontuokite stotį.
4. Padėkite kilimėlį. Nuplėškite lipdukus nuo kilimėlio.
5. Paruoškite robotą naudoti. Robotas „Philips“ pristatomas beveik visiškai surinktas, tačiau reikės atlikti kelis paskutinius veiksmus, kad jį būtų galima paruošti naudoti.
6. Įkraukite robotą ir palaukite, kol robotas bus visiškai įkrautas.
Pastaba.
Toliau pateikta informacija taikoma 5000 serijos modeliams.
1. Robotą galite valdyti naudodami intuityvią ir paprastą naudoti programėlę „Philips HomeRun“. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumpos instrukcijos viršelio, arba ieškokite programėlės „Philips HomeRun“ programų parduotuvėje.
2. Nustatykite „Wi-Fi“ ryšį. Įsitikinkite, kad robotas ir jūsų mobilusis įrenginys turi gerą „Wi-Fi“ aprėptį ir kad jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norėtumėte, kad robotas būtų prijungtas.
Pastaba.
Jei nepavyksta susieti „Wi-Fi“ ryšiu.
Pastaba. Galite atpažinti, kad „Wi-Fi“ susiejimas nepavyko, jei roboto lemputė mirksi gintarine spalva. (žr. toliau esantį paveikslėlį).
Kaip įjungti ir išjungti roboto užraktą nuo vaikų:
Toliau pateikta informacija taikoma 6000 serijos modeliams.
Toliau pateikta informacija taikoma 6000 serijos modeliams.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU5000/20, XU5100/20, XU5100/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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