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„Philips" pagalba

Kaip pirmą kartą naudoti dulkių siurblį robotą „Philips HomeRun“?

Norėdami pradėti naudoti šlapiai ir sausai valantį robotą „Philips HomeRun“, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir peržiūrėkite toliau esančius vaizdo įrašus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU5000/20, XU5100/20, XU5100/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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