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„Philips" pagalba

Kaip kurti ir tvarkyti žemėlapius programėlėje „Philips HomeRun“?

Perskaitykite toliau pateiktą straipsnį ir sužinokite, kaip kurti ir tvarkyti namų žemėlapį programėlėje „Philips HomeRun“.

XU serijos robotai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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