Kaip kurti ir tvarkyti žemėlapius programėlėje „Philips HomeRun“?

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Perskaitykite toliau pateiktą straipsnį ir sužinokite, kaip kurti ir tvarkyti namų žemėlapį programėlėje „Philips HomeRun“.
„Philips HomeRun“ šlapiai ir sausai valantis robotas gali sukurti žemėlapį kiekvienam namo aukštui. Daugiausia galima sukurti penkis žemėlapius.
Robotas važiuoja per kambarius, o lazerinė navigacijos sistema greitai nuskaito kambarius, kad sukurtų grindų žemėlapį. Jis nustato baldus, kad sukurtų efektyviausią būsimo valymo kelią.
Sukūrę žemėlapį, galite nustatyti riboto valymo zonas, kad nurodytumėte, kur robotas gali valyti ir kur negali.
Prieš pradėdami kurti žemėlapius įsitikinkite, kad:
Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 3000 serijoms.
Kuriant tam tikro aukšto žemėlapį, labai svarbu stotelę pastatyti būtent tame aukšte. Žemėlapio kūrimo metu robotas privalo būti stotelėje. Pvz., jei norite sukurti antro aukšto žemėlapį, įsitikinkite, kad žemėlapio kūrimo metu stotelė stovi tame aukšte. Po to, norėdami išvalyti konkretų aukštą, programėlėje pasirinkite tinkamą žemėlapį.
Norėdami sukurti pirmąjį žemėlapį naudodami „Philips Homerun“ programėlę, tiesiog bakstelėkite mygtuką „Sukurti žemėlapį“ pagrindiniame ekrane iš karto po roboto susiejimo su programėle arba kai prieš tai nebuvo sukurtas joks žemėlapis. Kai robotas grįš į stotelę, programėlėje galėsite peržiūrėti naująjį žemėlapį. Norėdami sukurti daugiau žemėlapių, pagrindiniame meniu eikite į „Mano žemėlapiai“ ir spustelėkite „Sukurti žemėlapį“.
Svarbu:
Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 3000 serijoms.
Norėdami sukurti papildomo aukšto žemėlapį, žemėlapio kūrimo metu ten turi būti pastatyta stotelė. Svarbu, kad robotas pradėtų važiuoti nuo stotelės ir sudaręs žemėlapį grįžtų į stotelę. Norėdami sukurti naują žemėlapį, programėlėje „HomeRun“ pagrindiniame meniu eikite į „Mano žemėlapiai“ ir spustelėkite „Sukurti žemėlapį“ arba viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite pliuso piktogramą. Tada vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
Jūsų robotas gali sukurti kiekvieno namo aukšto žemėlapį, iš viso ne daugiau kaip penkis žemėlapius. Galite užrakinti iki trijų žemėlapių, kad jie nebūtų perrašyti.
Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 3000 serijoms.
Sukūrę vieną ar daugiau žemėlapių, programėlėje „Philips HomeRun“ galite nustatyti riboto valymo zonų.
Toliau pateikta informacija taikoma tik 2000 serijai.
Norėdami sukurti pirmąjį žemėlapį naudodami „Philips Homerun“ programėlę, tiesiog bakstelėkite mygtuką „Sukurti žemėlapį“ pagrindiniame meniu iškart po to, kai robotas susiejamas su programėle arba kai prieš tai nebuvo sukurtas joks žemėlapis, arba viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite krumpliaračio piktogramą, pasirinkite „Mano žemėlapiai“ ir viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite pliuso piktogramą. Tada vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis. Kai robotas grįš į stotelę, programėlėje galėsite peržiūrėti naująjį žemėlapį. Norėdami sukurti daugiau žemėlapių, eikite į pagrindinį meniu ir spustelėkite „Mano žemėlapiai“.
Svarbu:
Toliau pateikta informacija taikoma tik 2000 serijai.
Norėdami sukurti naują žemėlapį, programėlėje „HomeRun“ pagrindiniame meniu eikite į „Mano žemėlapiai“ ir spustelėkite „Sukurti žemėlapį“ arba viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite pliuso piktogramą. Tada vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
Jūsų robotas gali sukurti kiekvieno namo aukšto žemėlapį, iš viso ne daugiau kaip penkis žemėlapius.
Sukūrę papildomo aukšto žemėlapį, galite naudoti robotą, net jei stotelė yra kitame aukšte. Tiesiog pasirinkite tinkamą žemėlapį programėlėje ir robotas galės veikti.
Sukūrę vieną ar daugiau žemėlapių, programėlėje „Philips HomeRun“ galite nustatyti riboto valymo zonų.
Norint sukurti konkretaus aukšto žemėlapį, svarbu tame aukšte, kurio žemėlapį norite kurti, pastatyti stotelę. Žemėlapio kūrimo metu robotas privalo likti stotelėje. Jei norite sukurti antro aukšto žemėlapį, žemėlapio kūrimo metu jame turi stovėti stotelė. Vėliau galėsite programėlėje pasirinkti tinkamą žemėlapį pagal tai, kurį aukštą norėsite valyti.
Žemėlapio kūrimas
Paspauskite roboto įjungimo / išjungimo mygtuką arba palieskite programėlės pradžios piktogramą, kad susieję robotą su programėle sukurtumėte žemėlapį.
Jei jau sukūrėte žemėlapį ir norėtumėte sukurti kitą:
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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