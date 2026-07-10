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„Philips" pagalba

Kaip valyti dulkių siurblį robotą „Philips HomeRun“?

Kad šlapiai ir sausai valantis robotas „Philips HomeRun“ būtų geros būklės, skaitykite toliau pateiktą straipsnį apie roboto valymą ir priežiūrą.

„HomeRun“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU2000/20 , XU2100/10 , XU2100/20 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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