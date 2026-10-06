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„Philips" pagalba

Kaip ir kada keisti dulkių siurblio roboto „Philips HomeRun“ dulkių surinkimo maišelį?

Norėdami sužinoti, kada ir kaip keisti „Philips HomeRun“ šlapiai ir sausai valančių robotų XU7100, XU2100 ir XU3100 dulkių surinkimo maišelius, skaitykite toliau pateiktą mūsų straipsnį.

„HomeRun“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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