Kaip ir kada keisti dulkių siurblio roboto „Philips HomeRun“ dulkių surinkimo maišelį?
Norėdami sužinoti, kada ir kaip keisti „Philips HomeRun“ šlapiai ir sausai valančių robotų XU7100, XU2100 ir XU3100 dulkių surinkimo maišelius, skaitykite toliau pateiktą mūsų straipsnį.
„Philips HomeRun“ šlapiai ir sausai valančių robotų modeliai XU7100 ir XU3100 yra su automatinio ištuštinimo stotelėmis. Po valymo roboto dulkių dėžutė automatiškai ištuštinama į vienkartinį maišelį, esantį automatinio ištuštinimo stotyje.
Priklausomai nuo namų aplinkos, valymo dažnumo ir augintinių skaičiaus, vienkartinį maišelį galima naudoti iki 30 dienų, kol jį reikės pakeisti.
Pastaba.
Programoje „Philips HomeRun“ galite nurodyti automatinio ištuštinimo nuostatas, pvz., dulkių dėžutės ištuštinimo dažnumą. Norėdami tai padaryti, palieskite pagrindinį meniu (3 horizontalias juosteles) ir pasirinkite „Automatinio ištuštinimo nustatymai“.
Norėdami užsisakyti naują dulkių maišelių rinkinį, palieskite pagrindinį meniu (3 horizontalias juosteles) ir pasirinkite „Rasti priedus“. Juos taip pat rasite mūsų svetainėje: atsarginiai dulkių surinkimo maišeliai XV1472, skirti XU7100 serijos modeliams, ir atsarginiai dulkių surinkimo maišeliai FC8022, skirti XU3100 ir XU2100 serijų modeliams.
Toliau pateikta informacija taikoma tik 7100 modeliui.