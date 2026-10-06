Ar galima dulkių siurblio roboto „Philips HomeRun“ vandens bakelį plauti indaplovėje?
Šlapiai ir sausai valančio roboto „Philips HomeRun“ vandens bakelio negalima plauti indaplovėje, todėl perskaitykite mūsų straipsnį, kad sužinotumėte, kaip jį valyti.
Toliau pateikta informacija apie 7000 serijos modelius.
Paspauskite vandens bakelio atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite vandens bakelį iš roboto (žr. toliau esantį paveikslėlį).
Atidarykite vandens bakelio dangtelį.
Nuplaukite vandens bakelio išorę vandeniu ir nusausinkite švariu, sausu skudurėliu.
Žiūrėkite toliau pateiktus, savo roboto modeliui skirtus išsamios techninės priežiūros vaizdo įrašus.
Toliau pateikta informacija taikoma 3000 serijos modeliams.
Paspauskite vandens bakelio atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite vandens bakelį iš roboto (žr. A pav.).
Nuimkite dulkių surinkimo talpą nuo vandens bakelio (žr. B pav.).
Nuplaukite vandens bakelį po tekančiu vandeniu ir nusausinkite vandens bakelio išorę skudurėliu. (žr. C pav.). Pastaba. Nenaudokite valymo priemonių.
Laikykite vandens bakelio sandarų dangtelį atvirą, kad išdžiūtų vandens bakelio vidus.
Įdėkite dulkių surinkimo talpą atgal į vandens bakelį (žr. D pav.).
Pripildykite vandens bakelį ir įdėkite jį atgal (žr. E pav.).
Pastaba. Įsitikinkite, kad vandens bakelio išorė yra sausa ir nenaudokite valymo priemonių.
Žiūrėkite toliau pateiktus išsamios techninės priežiūros vaizdo įrašus pagal savo roboto modelį. Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, kreipkitės į mus dėl papildomos pagalbos.
Kadangi 2000 ir 2100 serijų vandens bakeliai šiek tiek skiriasi, toliau rasite jūsų modeliui skirtus veiksmus. Toliau pateikti XU2000 modelių vandens bakelio valymo veiksmai:
Paspauskite vandens bakelio atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite vandens bakelį iš roboto (žr. 1A pav.).
Nuimkite dulkių surinkimo talpą nuo vandens bakelio (žr. 1B pav.).
Nuplaukite vandens bakelį po tekančiu vandeniu ir nusausinkite vandens bakelio išorę šluoste. (žr. 1C pav.). Pastaba. Nenaudokite valymo priemonių.
Laikykite vandens bakelio sandarų dangtelį atvirą, kad išdžiūtų vandens bakelio vidus.
Įdėkite dulkių surinkimo talpą atgal į vandens bakelį (žr. 1D pav.).
Pripildykite vandens bakelį ir įdėkite jį atgal (žr. 1E pav.).
Pastaba. Įsitikinkite, kad vandens bakelio išorė yra sausa, ir nenaudokite valymo priemonių.
Žiūrėkite toliau pateiktus, savo roboto modeliui skirtus išsamios techninės priežiūros vaizdo įrašus.
Toliau pateikti XU2100 (su stotele) modelių vandens bakelio valymo veiksmai.
Paspauskite vandens bakelio atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite vandens bakelį iš roboto (žr. 2A pav.).
Atidarykite vandens bakelio dangtelį. (žr. 2B pav.).
Nuplaukite vandens bakelį po tekančiu vandeniu ir nusausinkite vandens bakelio išorę šluoste. (žr. 2C-2D-2E pav.). Pastaba. Nenaudokite valymo priemonių.
Laikykite vandens bakelio sandarų dangtelį atvirą, kad išdžiūtų vandens bakelio vidus.
Pripildykite vandens bakelį ir įdėkite jį atgal (žr. 2F pav.).
Toliau pateikta informacija skirta 6000 serijos modeliams.
Pirmiausia išpilkite nešvarų vandenį, atidarydami bakelio dangtelį.
Tada atidarykite švaraus vandens dangtelį ir pakiškite bakelį po maišytuvu, kad pripiltumėte švaraus vandens. Būtinai stebėkite vandens lygį, kad neperpildytumėte.
Jei reikia nuvalyti vandens bakelį, atkabinkite šoninius fiksatorius ir išimkite švaraus vandens bakelį. Nuplaukite purvą nuo paviršiaus švariu vandeniu arba nuvalykite šluoste, tačiau netrinkite šepečiu, kad nesugadintumėte.
Galiausiai išplaukite nešvaraus vandens bakelį išskalaudami jį vandeniu arba išvalydami šepetėliu, kad pašalintumėte viduje esančius nešvarumus.
Jei pirmiau pateikti sprendimai nepadėjo išspręsti problemos, kreipkitės į mus dėl papildomos pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›