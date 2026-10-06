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„Philips" pagalba

Ar galima dulkių siurblio roboto „Philips HomeRun“ vandens bakelį plauti indaplovėje?

Šlapiai ir sausai valančio roboto „Philips HomeRun“ vandens bakelio negalima plauti indaplovėje, todėl perskaitykite mūsų straipsnį, kad sužinotumėte, kaip jį valyti.

„HomeRun“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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