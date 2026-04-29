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„Philips" pagalba

Picos arba duonos tešlos minkymas „Philips“ makaronų gaminimo prietaise

Jei norite sužinoti, kaip naudoti „Philips“ makaronų gaminimo aparatą tešlai minkyti, pvz., picos ar duonos tešlai, skaitykite toliau pateiktą mūsų straipsnį.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HR2665/96.

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