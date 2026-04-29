Picos arba duonos tešlos minkymas „Philips“ makaronų gaminimo prietaise
Jei norite sužinoti, kaip naudoti „Philips“ makaronų gaminimo aparatą tešlai minkyti, pvz., picos ar duonos tešlai, skaitykite toliau pateiktą mūsų straipsnį.
Įjunkite makaronų gaminimo aparatą. Jei turite makaronų gaminimo aparatą su automatinio svėrimo funkcija, pasirinkite paprastų makaronų, makaronų su kiaušiniais arba makaronų su prieskoniais programą (nes nereikės laikytis skysčių skaičiavimo, nesvarbu, kurią programą pasirinksite).
Sudėkite visus sausus produktus į maišymo kamerą ir uždarykite dangtį.
Pradėkite minkyti paspausdami paleidimo mygtuką.
Lėtai pilkite skystus produktus išilgai angų dangtyje. Pastaba. Jei prietaise yra automatinio svėrimo funkcija, nesilaikykite ekrane rodomo vandens kiekio, o vadovaukitės savo receptu.
Palikite makaronų gaminimo aparatą 3 min. minkyti tešlą, kaip nurodyta ekrane. Kai laikmatis rodys 00:00, sustabdykite makaronų gaminimo aparatą paspausdami paleidimo / pauzės mygtuką arba įjungimo / išjungimo mygtuką.
Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir išimkite tešlą iš maišymo kameros. Leiskite tešlai pakilti ir tęskite kaip įprasta.
Pastaba.
Nepalikite makaronų gaminimo aparato be priežiūros, kai minkoma tešla, ir nenaudokite išstūmimo funkcijos.
Visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo prieš kišdami rankas į maišymo kamerą.
Taip pat pažiūrėkite toliau pateiktus picos ir duonos tešlos pavyzdinių receptų vaizdo įrašus. Susisiekite su mumis dėl tolesnės pagalbos, jei aprašyti veiksmai ir vaizdo įrašai nebuvo naudingi ir nepavyko pagaminti optimalios tešlos.
250 g baltų miltų 25 g alyvuogių aliejaus ½ arb. šaukštelio cukraus ½ arb. šaukštelio druskos ½ pakelio greitai kylančių mielių 140 ml šilto vandens
500 g viso grūdo kvietinių miltų 20 g sausų mielių 1 arb. šaukštelis druskos 1,5 arb. šaukštelio duonos prieskonių 350 ml drungno arba šilto vandens (neprivaloma: 20–40 g sėklų, pvz., saulėgrąžų ar moliūgų sėklų) Kepimo trukmė: apie 45–60 min. 180 °C
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HR2665/96.