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„Philips" pagalba

Negaliu įjungti ar išjungti „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus

Toliau pateikiame priežastis ir sprendimus tuo atveju, jei negalite įjungti, išjungti „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus arba perjungti jo režimų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: CX1030/00, CX1030/01, CX1220/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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