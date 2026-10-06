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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: CX1030/00, CX1030/01, CX1220/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
„Philips“ bokštinis ventiliatorius veikia per garsiai
Silpnas „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus oro srautas
Mano „Philips“ bokštinis ventiliatorius vibruodamas skleidžia neįprastą triukšmą
„Philips“ bokštinis ventiliatorius staiga išsijungia
Negaliu įjungti ar išjungti „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus
Ne�varios �Philips� ventiliatoriaus priekin�s grotel�s
�Philips� bok�tinis ventiliatorius skleid�ia keist� kvap�
Mano �Philips� bok�tinio ventiliatoriaus pagrindas linguoja arba vibruoja