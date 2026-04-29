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Norėdami sužinoti, kurie „Philips Avent“ kūdikių buteliukai ir čiulptukai yra suderinami tarpusavyje, žr. toliau pateiktą informaciją.
Toliau esančiuose 4 skyriuose rasite viską, ką reikia žinoti apie „Philips Avent“ suderinamumą.
„Natural“ ir „Natural Response“
Stiklinis buteliukas „Natural“
Nuo skausmo
„AirFree“ vožtuvas.
Kiekvienoje dalyje pavaizduotas skirtingas dalių derinys. Jis pažymimas varnele arba kryželiu ir taip nurodoma, ar derinys yra suderinamas.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY966/02, SCY962/02, SCY933/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Kaip paruošti „Philips Avent“ buteliuką ir žinduką pirmajam naudojimui?
Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?
Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Kaip surinkti buteliuką su čiulptuku „Natural Response“?
Kodėl mano naujas produktas supakuotas į popierinę dėžutę?
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Kaip naudoti vožtuvą „AirFree“ su buteliuku „Avent Natural Response“?
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?
Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?
Kokie yra čiulptuko „Natural Response“ pranašumai?