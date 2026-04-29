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„Philips" pagalba

Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?

Norėdami sužinoti, kurie „Philips Avent“ kūdikių buteliukai ir čiulptukai yra suderinami tarpusavyje, žr. toliau pateiktą informaciją.

Toliau esančiuose 4 skyriuose rasite viską, ką reikia žinoti apie „Philips Avent“ suderinamumą.

  • „Natural“ ir „Natural Response“ 

  • Stiklinis buteliukas „Natural“ 

  • Nuo skausmo 

  • „AirFree“ vožtuvas.

Kiekvienoje dalyje pavaizduotas skirtingas dalių derinys. Jis pažymimas varnele arba kryželiu ir taip nurodoma, ar derinys yra suderinamas.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY966/02, SCY962/02, SCY933/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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