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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
7000 / 8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio meniu naudojimas
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?