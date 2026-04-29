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„Philips" pagalba

7000 / 8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio meniu naudojimas

Norėdami sužinoti, ką galite daryti naudodami 7000 arba 8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio ekrano meniu, žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą (0:00–1:03). Pastaba. Vaizdo įrašo pavadinime nurodyta 8000 serija, tačiau jis tinka 7000 serijai, kurioje yra tas pats meniu.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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