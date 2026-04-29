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„Philips" pagalba

Kaip prijungti prietaisus prie programėlės „Philips Avent Baby Monitor+“?

Perskaitykite toliau pateiktas gaires, kad sužinotumėte, kurie prietaisai yra suderinami su programėle „Philips Avent Baby Monitor+“.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD643/26.

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