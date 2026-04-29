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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD643/26.
Kodėl kūdikių vaizdo kamera „Philips Avent Connected“ yra šilta?
Ar saugūs prijungiamojoje kūdikių vaizdo kameroje saugomi duomenys?
Kaip prijungti kūdikių vaizdo kamerą „Philips Avent Connected“?
Kam reikalinga programėlės „Philips Avent Baby Monitor+“ paskyra?
Kaip iš naujo nustatyti kūdikių vaizdo kamerą „Philips Avent Baby Connected“?
Ką turėčiau padaryti prieš išmesdamas prijungiamąją kūdikių vaizdo kamerą?
Kaip prijungti prietaisus prie programėlės „Philips Avent Baby Monitor+“?
Kaip pakeisti garso ir judesio jautrumo nustatymus?
Ar galiu prijungti kūdikio kamerą prie kito kūdikių stebėjimo prietaiso tėvų įrenginio?