„Philips" pagalba
Ar galiu prijungti kūdikio kamerą prie kito kūdikių stebėjimo prietaiso tėvų įrenginio?
Ne. „Philips Avent Connected Baby Monitor“ (SCD921, SCD923) ir „Premium Connected Baby Monitor“ (SCD971, SCD973) tėvų įrenginį galima prijungti tik prie toje pačioje gaminio pakuotėje esančio kūdikio įrenginio. Pavyzdžiui, jo negalima prijungti prie „Philips Avent Connected Baby Camera“ (SCD641, SCD643).
Jei norite matyti daugiau nei vieną kūdikio kamerą ir kūdikio įrenginį, prijunkite juos naudodami „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlę.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD971/26 , SCD643/26 , SCD923/26 .