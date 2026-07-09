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„Philips" pagalba

Ar galiu naudoti bet kurį USB kištuko adapterį „Philips OneBlade“ įkrovimui?

Ne, norint prijungti „Philips OneBlade“ prie maitinimo lizdo / kištukinio lizdo, reikia naudoti tik tam tikras specifikacijas atitinkančius USB adapterius. Naudojant netinkamo tipo adapterį galima sugadinti prietaisą.

Daugiau informacijos rasite toliau.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP4631/65 , QP2724/23 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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