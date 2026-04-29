„Natural Response“ čiulptukai veikia kitaip. Šie čiulptukai išskiria pieną tik tada, kai kūdikiai aktyviai geria. Šiuos čiulptukus galima pasirinkti atsižvelgiant į kūdikio pageidaujamą tėkmę (lėčiau arba greičiau). Kiekvienas kūdikis yra unikalus ir turi savo gėrimo ritmą. Čiulptuko navigacijoje, kuri yra rodoma ant produktų pakuočių, nėra skiriamas dėmesys amžiui, bet srauto greičiui nuo labai lėtai iki labai greitai.
Jei naudojote ankstesnį „Philips Avent Natural“ čiulptuką, jūsų kūdikiui gali prireikti didesnio pieno srauto greičio naudojant „Natural Response“ čiulptuką, nes jis pripratęs, kad daugiau pieno teka greitai ir su mažesnėmis pastangomis.
Iš pradžių ant čiulptukų pakuočių nurodėme amžiaus (mėnesio) nuorodas. Šie požymiai buvo skirti nurodyti, kada pradėti jį naudoti vidutiniam kūdikiui. Sulaukėme atsiliepimų, kad tai labiau priminė receptą nei rekomendaciją. Dėl to kilo abejonių, kai pagal kūdikio rodomus ženklus buvo keičiami skirtingo srauto čiulptukai.
Kiekvienas kūdikis turi savo unikalų gėrimo ritmą. Vadovaukitės kūdikio gėrimo stiliumi, o ne jo amžiumi.
Buteliukuose palikome amžiaus nuorodą, kad galėtumėte pasirinkti tinkamo dydžio indelį, atitinkantį įprastai kūdikių išgeriamo pieno kiekį.