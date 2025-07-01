Kada turėčiau pirkti pientraukį?

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Rekomenduojame įsigyti pientraukį prieš pat gimdymo datą arba, dar geriau, po gimdymo, kai maitinimo krūtimi rutina jau bus nusistovėjusi.
Nėštumo ir gimdymo metu jūsų kūnas patiria daugybę pokyčių, o kiekvieno kūdikio maitinimo įpročiai skiriasi, todėl bus lengviau įvertinti savo pieno nutraukimo poreikius ir pasirinkti tinkamą modelį, kai kūdikis jau yra gimęs.
Rekomenduojame iš anksto pradėti domėtis ir sužinoti apie „Philips Avent“ įvairių rūšių pientraukius, apsilankykite philips.com > Motinos ir vaiko priežiūra > Pientraukiai ir priežiūra.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF552/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›