Kaip skusti ar kirpti skirtingas kūno dalis, kad rezultatai būtų geriausi?
Jūsų „Philips“ moteriško skustuvo komplekte yra skutimo galvutė ir kirpimo galvutė. Peržiūrėkite toliau pateiktus vaizdo įrašus arba perskaitykite straipsnį ir sužinokite, kaip skusti ar kirpti skirtingas kūno sritis.
Kai kurie modeliai turi du greičius. Pasirinkite greitį, kuris yra patogiausias skutamai sričiai. Norėdami pakeisti greičio nuostatą, kai moteriškas skustuvas įjungtas, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Pažiūrėkite ant dėžutės arba naudotojo vadove, kokie priedai pridedami prie jūsų modelio.
Norėdami skusti kojas, pritvirtinkite skutimo galvutę prie rankenėlės. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Pridėkite skustuvą lygiai prie odos ir švelniai skuskite prieš plaukelių augimo kryptį.
Jei plaukeliai ilgesni nei 3 mm, prie skutimo galvutės pritvirtinkite šukas. Pirmiausia patrumpinkite plaukelius iki 3 mm ilgio, tada skuskite be šukų.
Norėdami skusti pažastis, pritvirtinkite skutimo galvutę prie rankenėlės. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Pakelkite ranką ir uždėkite plaštaką už nugaros, kad įtemptumėte odą. Švelniai judinkite skustuvą aukštyn ir žemyn.
Jei plaukeliai ilgesni nei 3 mm, prie skutimo galvutės pritvirtinkite šukas. Pirmiausia patrumpinkite plaukelius iki 3 mm ilgio, tada skuskite be šukų.
Bikinio srities kirpimo galvute formuokite bikinio sritį.
Laisva ranka įtempkite odą. Norėdami kirpti, pridėkite kirpimo galvutę lygiai prie odos. Norėdami sukurti įvairias šukuosenas bikinio srityje, laikykite kirpimo galvutę statmenai odai.
Norėdami patrumpinti plaukelius iki 3 mm ilgio, prie kirpimo galvutės pritvirtinkite bikinio srities kirpimo šukas.
Veido plaukų šalinimo prietaisu šalinkite veido plaukus. Norėdami įjungti veido plaukelių šaliklį, pasukite apatinę jo dalį iš padėties „O“ į padėtį „I“. Braukite veido plaukų šalinimo prietaisu per veidą sukamaisiais judesiais.
Veido plaukų šalinimo prietaisą galima naudoti ant viršutinės lūpos, kaktos, ties žandikaulio linija, ant skruostų ir smakro.
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