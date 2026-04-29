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„Philips" pagalba

Kaip skusti ar kirpti skirtingas kūno dalis, kad rezultatai būtų geriausi?

Jūsų „Philips“ moteriško skustuvo komplekte yra skutimo galvutė ir kirpimo galvutė. Peržiūrėkite toliau pateiktus vaizdo įrašus arba perskaitykite straipsnį ir sužinokite, kaip skusti ar kirpti skirtingas kūno sritis.

Kai kurie modeliai turi du greičius. Pasirinkite greitį, kuris yra patogiausias skutamai sričiai. Norėdami pakeisti greičio nuostatą, kai moteriškas skustuvas įjungtas, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Pažiūrėkite ant dėžutės arba naudotojo vadove, kokie priedai pridedami prie jūsų modelio.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRL114/00, BRL147/00, BRL175/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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