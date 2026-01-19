Paieškos terminai

„Philips Airfryer“ su dviem krepšeliais ir garų funkcija.
5000 serija

Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija

Pasaulio lyderis
Pirmaujantis pasaulyje „Airfryer“ prietaisų prekės ženklas¹
Traški žuvis ar mėsa su minkštomis garintomis daržovėmis

„Philips Airfryer“: gaminti garuose, kepti arba daryti abu

Traški žuvis ar mėsa su minkštomis garintomis daržovėmis – viskas viename prietaise! Viename krepšelyje suteikiama traškumo, kitame gaminama garuose arba derinami abu procesai, išsaugant maistines medžiagas ir puikią tekstūrą. Iki 87 %² daugiau maistinių medžiagų, palyginti su tradiciniu maisto gaminimu.

Du krepšeliai. Begalinės skonių kombinacijos.

Naudojamos „Air Steam“ ir „RapidAir“ technologijos

Garai išsaugo minkštumą ir maistines medžiagas, o „RapidAir“ technologija užtikrina puikų traškumą ir iki 90 % mažiau riebalų (†). Naudokite abi technologijas kartu, kad pagamintumėte sultingą vištieną, auksinės spalvos lazaniją ar visavertį patiekalą – puiki tekstūra kiekvieną kartą.

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​ Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​

Traškumas ir minkštumas

„RapidAir“ ir „Air Steam“ technologija

Atraskite naujas tekstūras su puikiu oro srauto ir garų deriniu – trašku išorėje, minkšta viduje. Be drėgnumo ar sausumo. Pasirinkite iš 12 išmaniųjų nustatymų ir atraskite daugiau nei 600 išsamių receptų su „HomeID“ programėle.

Du patiekalai, paruošti kartu

6 l ir 3 l krepšeliai pagrindiniams ingredientams ir garnyrams

Pagrindinius ingredientus ruoškite 6 l talpos krepšelyje, o garnyrus ar užkandžius – 3 l talpos krepšelyje. Sinchronizuokite abu krepšelius, kad jie būtų paruošti vienu metu, arba nustatykite individualius laikus ir temperatūras, kad galėtumėte ruošti maistą visiškai laisvai. Idealiai tinka vakarienėms darbo dienomis ar pilniems patiekalams vienu metu.

Nereikia šveisti, nereikia stengtis

Valymo garais funkcija, palengvinanti valymą

Valymas tapo lengvesnis nei bet kada. Valymo garais ciklas suminkština riebalus ir maisto likučius, todėl juos galite tiesiog nuvalyti. Nebereikia šveisti ar mirkyti – viskas padaryta⁶.

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA551, NA551_00, NA551/00, NA551_00, black + silver​

Traškus ir tobulai iškeptas maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų¹

Unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​

2 krepšeliai – 2 dydžiai patiekalams

9 l gruzdintuvė su 2 krepšeliais ir garų funkcija: 6 l stalčius pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir mėgstamiausiems patiekalams ir 3 l stalčius garnyrams ir užkandžiams. Jame telpa iki 1100 g bulvyčių, 1600 g daržovių arba 12 vištienos blauzdelių. Didžiajame krepšelyje taip pat telpa visa 1,2 kg sverianti višta

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA552, NA552_00, NA552/00, NA552_09, NA552/09, stainless black and copper​

Nustatykite laiką, kada patiekalai bus baigti gaminti kartu

Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką dviejuose krepšeliuose, kad patiekalai būtų paruošti tuo pačiu metu

Airfryer, air fryer, dual basket, steam, RapidAir Plus, 5000 Series, NA551, NA551_00, NA551/00, NA551_00, black + silver​

Gaminkite iki tobulumo garuose

Mūsų „Air Steam“ technologija užtikrina gerą garų patekimą į daržoves, žuvį, koldūnus ar kepinius, kad jie būtų minkšti ir švelnios tekstūros, bet nepermirkę ir nesudrėkę. Ji išsaugo iki 87 proc. daugiau maistinių medžiagų nei verdant²

Atsisveikinkite su riebalais

Naudojant automatinę „Steam Clean“ funkciją lengviau pašalinti riebalų sankaupas iš didžiojo krepšelio ir aplink kaitinimo vamzdį³

„Philips Airfryer“ su dviem krepšeliais ir garų funkcija

Minkšta tekstūra, daugiau maistinių medžiagų

„Air Steam“ technologija švelniai garina maistą, pavyzdžiui, daržoves, koldūnus ar žuvį, kad išsaugotų iki 87 %² maistinių medžiagų ir suteiktų minkštą, šviežiai paruoštą tekstūrą – be drėgnumo ar vandeningumo.

„Philips Airfryer“ su dviem krepšeliais ir „RapidAir“ technologija

Vienodai iškepta iš vidaus ir išorės

Mūsų patentuota „RapidAir“ technologija cirkuliuoja karštą orą, kad maistas būtų traškus ir tolygiai iškeptas – nereikia apversti. Pašalina iki 40 %⁷ riebalų perteklių, kad maistas būtų lengvesnis, sveikesnis ir visada puikaus skonio.

Tiesiog skanu

Nuo pusryčių iki vakarienės – visada puikūs rezultatai

Pamatykite, kaip „Philips Airfryer“ padaro maisto gaminimą neįtikėtinai paprastą. Lengvai ruoškite nuostabius patiekalus – auksines bulvytes, sultingą vištieną, ryškių spalvų daržoves, saldžius skanumynus. Atraskite, kaip galima lengvai pasigaminti skanų naminį maistą. Žiūrėkite dabar!

Iki 80 % sutaupyta energija, 40 % greitesni patiekalai⁸

Gaminkite iki 40 % greičiau ir sutaupykite iki 80 % energijos, palyginti su tradicine orkaite. Du greta esantys krepšeliai leidžia pagaminti pilnaverčius patiekalus per trumpesnį laiką – didesnis efektyvumas, mažesnis poveikis energijos sąskaitai ir planetai.

Atsiliepimai

Atsakomybės ribojimas

¹ Šaltinis: „Euromonitor International Ltd“, „Consumer Appliances“ 2025 m. leidimas; pagal oro keptuvės kategorijos apibrėžimą; mažmeninės prekybos apimtis vienetais, 2024 m. duomenys.
* ¹ Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis bulvytėmis
* ² Išorinis laboratorinis matavimas, pagrįstas vitamino C kiekiu brokoliuose
* ³ Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, po kiekvieno naudojimo 15 min. naudokite valymo garais funkciją dideliame krepšelyje
* ⁴ Lyginama 80 min. viso viščiuko kepimo naudojant garų ir gruzdinimo oru funkciją trukmė su kepimo naudojant tik gruzdinimo oru funkciją trukme
* ⁵ Išorinis skonio bandymas su 30 gruzdintuvės naudotojų
* ⁶ Vidinis laboratorinis matavimas NA55x su dešrelėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto
* ⁷ Vištienos blauzdelė: iki 40 proc. mažiau riebalų nei žalioje

