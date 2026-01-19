„Philips Airfryer“ su dviem krepšeliais ir garų funkcija.

Pirmaujantis pasaulyje „Airfryer“ prietaisų prekės ženklas¹
„Philips Airfryer“: gaminti garuose, kepti arba daryti abu
Traški žuvis ar mėsa su minkštomis garintomis daržovėmis – viskas viename prietaise! Viename krepšelyje suteikiama traškumo, kitame gaminama garuose arba derinami abu procesai, išsaugant maistines medžiagas ir puikią tekstūrą. Iki 87 %² daugiau maistinių medžiagų, palyginti su tradiciniu maisto gaminimu.
Naudojamos „Air Steam“ ir „RapidAir“ technologijos
Garai išsaugo minkštumą ir maistines medžiagas, o „RapidAir“ technologija užtikrina puikų traškumą ir iki 90 % mažiau riebalų (†). Naudokite abi technologijas kartu, kad pagamintumėte sultingą vištieną, auksinės spalvos lazaniją ar visavertį patiekalą – puiki tekstūra kiekvieną kartą.
Traškumas ir minkštumas
„RapidAir“ ir „Air Steam“ technologija
Atraskite naujas tekstūras su puikiu oro srauto ir garų deriniu – trašku išorėje, minkšta viduje. Be drėgnumo ar sausumo. Pasirinkite iš 12 išmaniųjų nustatymų ir atraskite daugiau nei 600 išsamių receptų su „HomeID“ programėle.
Du patiekalai, paruošti kartu
6 l ir 3 l krepšeliai pagrindiniams ingredientams ir garnyrams
Pagrindinius ingredientus ruoškite 6 l talpos krepšelyje, o garnyrus ar užkandžius – 3 l talpos krepšelyje. Sinchronizuokite abu krepšelius, kad jie būtų paruošti vienu metu, arba nustatykite individualius laikus ir temperatūras, kad galėtumėte ruošti maistą visiškai laisvai. Idealiai tinka vakarienėms darbo dienomis ar pilniems patiekalams vienu metu.
Nereikia šveisti, nereikia stengtis
Valymo garais funkcija, palengvinanti valymą
Valymas tapo lengvesnis nei bet kada. Valymo garais ciklas suminkština riebalus ir maisto likučius, todėl juos galite tiesiog nuvalyti. Nebereikia šveisti ar mirkyti – viskas padaryta⁶.
Traškus ir tobulai iškeptas maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų¹
Unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.
2 krepšeliai – 2 dydžiai patiekalams
9 l gruzdintuvė su 2 krepšeliais ir garų funkcija: 6 l stalčius pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir mėgstamiausiems patiekalams ir 3 l stalčius garnyrams ir užkandžiams. Jame telpa iki 1100 g bulvyčių, 1600 g daržovių arba 12 vištienos blauzdelių. Didžiajame krepšelyje taip pat telpa visa 1,2 kg sverianti višta
Nustatykite laiką, kada patiekalai bus baigti gaminti kartu
Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką dviejuose krepšeliuose, kad patiekalai būtų paruošti tuo pačiu metu
Gaminkite iki tobulumo garuose
Mūsų „Air Steam“ technologija užtikrina gerą garų patekimą į daržoves, žuvį, koldūnus ar kepinius, kad jie būtų minkšti ir švelnios tekstūros, bet nepermirkę ir nesudrėkę. Ji išsaugo iki 87 proc. daugiau maistinių medžiagų nei verdant²
Atsisveikinkite su riebalais
Naudojant automatinę „Steam Clean“ funkciją lengviau pašalinti riebalų sankaupas iš didžiojo krepšelio ir aplink kaitinimo vamzdį³
Minkšta tekstūra, daugiau maistinių medžiagų
„Air Steam“ technologija švelniai garina maistą, pavyzdžiui, daržoves, koldūnus ar žuvį, kad išsaugotų iki 87 %² maistinių medžiagų ir suteiktų minkštą, šviežiai paruoštą tekstūrą – be drėgnumo ar vandeningumo.
Vienodai iškepta iš vidaus ir išorės
Mūsų patentuota „RapidAir“ technologija cirkuliuoja karštą orą, kad maistas būtų traškus ir tolygiai iškeptas – nereikia apversti. Pašalina iki 40 %⁷ riebalų perteklių, kad maistas būtų lengvesnis, sveikesnis ir visada puikaus skonio.
Tiesiog skanu
Nuo pusryčių iki vakarienės – visada puikūs rezultatai
Pamatykite, kaip „Philips Airfryer“ padaro maisto gaminimą neįtikėtinai paprastą. Lengvai ruoškite nuostabius patiekalus – auksines bulvytes, sultingą vištieną, ryškių spalvų daržoves, saldžius skanumynus. Atraskite, kaip galima lengvai pasigaminti skanų naminį maistą. Žiūrėkite dabar!
Iki 80 % sutaupyta energija, 40 % greitesni patiekalai⁸
Gaminkite iki 40 % greičiau ir sutaupykite iki 80 % energijos, palyginti su tradicine orkaite. Du greta esantys krepšeliai leidžia pagaminti pilnaverčius patiekalus per trumpesnį laiką – didesnis efektyvumas, mažesnis poveikis energijos sąskaitai ir planetai.