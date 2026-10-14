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Nutraukta gamyba

BrillianceLED foninio apšvietimo LCD monitorius

19S4QAB/01

Pagrindinės funkcijos, efektyvus veikimas,

„Philips“ ekranas, pagamintas iš 25 % perdirbtų medžiagų ir PVC, ir BFR neturintis korpusas išsiskiria aplinkai nekenksmingu produktyvumu.

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kad našumas būtų maksimalus

Pagrindinės funkcijos, efektyvus veikimas,

  • „S Line“

  • 19" / (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

IPS-ADS plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS-ADS plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS-ADS ekranuose naudojamos pažangios technologijos, kurios užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS-ADS ekranai rodo itin aiškų vaizdą su sodriomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programėlėms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“