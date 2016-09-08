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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

200V4QSBR/01

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiu MVA LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su „SmartControl“ apšvietimu!

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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 20 (19,53 in / 49,6 cm įstriž.)

16:9 „Full HD“ ekranas – geriausi įspūdžiai žiūrint

„Full HD“ ekranas turi plačiaformatę 1920 x 1080p raišką. Tai aukščiausia HD šaltinio raiška su geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Jis orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų konsolės. Signalų apdorojimas yra pagerintas, kad palaikytų šią kur kas aukštesnę signalo kokybę ir raišką. Jis sukuria puikų, nemirgantį progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra neįtikėtinai šviesus ir spalvotas.

Mažos energijos sąnaudos mažina sąskaitas už elektrą

MVA ekrano technologija – platus žiūrėjimo kampas ir sodrus kontrastas

MVA ekrano technologija – platus žiūrėjimo kampas ir sodrus kontrastas

„Philips“ MVA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išmanusis reakcijos laikas – tai optimali GtG arba GtG (BW) tyrimų reikšmė.