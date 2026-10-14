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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

220V8/00

Ryškūs, aiškūs vaizdai be ribų

„Philips V line“ plataus vaizdo monitorius perteikia beribį vaizdą, užtikrina puikią vertę ir būtinas funkcijas. Naudodami „LowBlue“ režimą ir funkcijas, dėl kurių ekranas neatspindi, nemirga, nevarginsite akių.

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Ryškūs, aiškūs vaizdai be ribų

  • „V Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

„LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių

Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  2. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.