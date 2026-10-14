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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

221B8LHEB/01

Aiškus vaizdas, našus veikimas

Geriausius darbus atlikite su „Philips“ 22 colių „Full HD“ monitoriumi. Itin aiškus „Full HD“ vaizdas suteiks darbui erdvės ir aiškumo. Su funkcijomis, tokiomis kaip aukščio reguliavimas, režimai „Flicker-free“ ir „LowBlue“, dirbdami nevarginsite akių.

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kad našumas būtų maksimalus

Aiškus vaizdas, našus veikimas

  • „B Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Nulinis energijos suvartojimas su 0 vatų jungikliu

Nulinio energijos suvartojimo 0 vatų jungiklis patogiai įrengtas nugarėlėje, kuriuo naudodamiesi galėsite visiškai atjungti monitorių nuo AC maitinimo. Rezultatas – nulinis energijos suvartojimas ir mažesnis anglies dioksido kiekis nei anksčiau

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  2. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  3. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.