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221B8LHEB/01
Aiškus vaizdas, našus veikimas
Geriausius darbus atlikite su „Philips“ 22 colių „Full HD“ monitoriumi. Itin aiškus „Full HD“ vaizdas suteiks darbui erdvės ir aiškumo. Su funkcijomis, tokiomis kaip aukščio reguliavimas, režimai „Flicker-free“ ir „LowBlue“, dirbdami nevarginsite akių.
„B Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Nulinio energijos suvartojimo 0 vatų jungiklis patogiai įrengtas nugarėlėje, kuriuo naudodamiesi galėsite visiškai atjungti monitorių nuo AC maitinimo. Rezultatas – nulinis energijos suvartojimas ir mažesnis anglies dioksido kiekis nei anksčiau
Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
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Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.