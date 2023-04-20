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Aiškus vaizdas, našus veikimas
Geriausius darbus atlikite su „Philips“ 22 colių „Full HD“ monitoriumi. Itin aiškus „Full HD“ vaizdas suteiks darbui erdvės ir aiškumo. Su funkcijomis, tokiomis kaip aukščio reguliavimas, režimai „Flicker-free“ ir „LowBlue“, dirbdami nevarginsite akių.
„B Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Argumentai už
Super
Argumentai prieš
Nie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Naudojimo data 2022-04-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Naudojimo data 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Argumentai už
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Argumentai prieš
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Naudojimo data 2018-10-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Naudojimo data 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271B8QJEB LCD monitor
Naudojimo data 2020-07-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271B8QJEB LCD monitor
Naudojimo data 2020-07-02
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.