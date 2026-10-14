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223S7EJMB/01
Patikimos pagrindinės funkcijos,
Mūsų S serijos monitoriais suteikia verslui efektyvumo. Plataus vaizdo IPS ekranas su „SoftBlue“ technologija yra puikus, nes leidžia dirbti produktyviai ir tausoja akis. Galite reguliuoti ekrano aukštį, jis neturi rėmo, todėl galėsite statyti monitorius vieną šalia kito, kad praplėstumėte vaizdą.
„S Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!
Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931