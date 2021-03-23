30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
223V5LHSB2/00
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu LED vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI ir „SmartControl lite“!
„V Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).
3.8
iš 5
13
Atsiliepimai
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Argumentai už
cena , jakość
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Naudojimo data 2020-02-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Naudojimo data 2020-02-23
Fabianuś.PL
21/02/2020
Polska
Philips darbuotojas
Świetny monitor
[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Naudojimo data 2020-03-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Naudojimo data 2020-03-28