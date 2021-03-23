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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Atsiliepimai

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiu LED vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI ir „SmartControl lite“!

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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Pritaikytas HDMI – tinka „Full HD“ pramogoms

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

Kompaktiškas dizainas, taupantis erdvę

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

13

Atsiliepimai

3

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Argumentai už

cena , jakość

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Naudojimo data 2020-02-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Naudojimo data 2020-02-23

21/02/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Świetny monitor

[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Naudojimo data 2020-03-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Naudojimo data 2020-03-28

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