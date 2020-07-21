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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.
„V Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.
„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
4.3
iš 5
27
Atsiliepimai
84%
Rekomenduoja šį gaminį
jarekizik
21/07/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2019-06-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2019-06-21
marian5110
12/03/2020
Polska
dobry produkt w niskiej cenie
Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny
Argumentai už
cena, parametry
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2020-02-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2020-02-12
rufinmusic
23/12/2018
Polska
Bardzo dobry monitor
Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“