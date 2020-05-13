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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.
„V Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).
Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Wąski
13/05/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2020-04-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QHSB Full HD LCD monitor
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“