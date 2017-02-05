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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

227E7QDSB/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gyvos spalvos, aiškios detalės

Šis puikus plačiakampis ekranas perteikia tikroviškas spalvas ir ryškias detales. Jo šviesi, naujoviška išvaizda ir elegantiška konstrukcija papuoš kiekvienus namus arba biurą.

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ir elegantiškas dizainas

Gyvos spalvos, aiškios detalės

  • „E Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • „Full HD“ (1920 x 1080)

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

Ekranas su itin siauru rėmeliu sukuria vientisumo įspūdį

Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.

„SmartContrast“ – sodrios juodos spalvos lygio detalės

„SmartContrast“ – sodrios juodos spalvos lygio detalės

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 237E7QDSB Monitor LCD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 237E7QDSB Monitor LCD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį

  2. Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.

  3. ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai

  4. Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org

  5. „AH-IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  6. Išmanusis reakcijos laikas – tai optimali GtG arba GtG (BW) tyrimų reikšmė.