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Nutraukta gamyba
237E7QDSB/00
Gyvos spalvos, aiškios detalės
Šis puikus plačiakampis ekranas perteikia tikroviškas spalvas ir ryškias detales. Jo šviesi, naujoviška išvaizda ir elegantiška konstrukcija papuoš kiekvienus namus arba biurą.
„E Line“
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.
Dėl LED ekranų su foniniu apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Livius2005
05/02/2017
România
Patvirtintas pirkėjas
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 237E7QDSB Monitor LCD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 237E7QDSB Monitor LCD
Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį
Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.
ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai
Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org
„AH-IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“