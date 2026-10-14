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Nutraukta gamyba

BrillianceLCD monitorius su „PowerSensor“

240B7QPTEB/01

Ryškūs vaizdai, efektyvus veikimas

„Philips PowerSensor“ ekranas su 85 % perdirbtų plastikų ir PVC bei BFR neturintis korpusas – jis tiesiog paruoštas veikti nekenkiant aplinkai

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su „PowerSensor“

Ryškūs vaizdai, efektyvus veikimas

  • „B Line“

  • 24 (24,1 in / 61,1 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

„PowerSensor“ sutaupo iki 70 % energijos

„PowerSensor“ yra integruotas „žmonių jutiklis“, kuris perduoda ir priima nekenksmingus infraraudonųjų spindulių signalus, kad nustatytų, ar naudotojas žiūri į ekraną, ir automatiškai sumažina ekrano ryškumą, kai naudotojas atsitraukia nuo ekrano. Taip iki 70 % sumažinamos energijos sąnaudos ir pailgėja monitoriaus naudojimo laikas.

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

„DisplayPort“ išvestis papildomiems ekranams prijungti

Naudodami „DisplayPort“ išvestį galite prijungti kelis didelės raiškos ekranus panaudodami tik vieną laidą, jungiantį pirmąjį ekraną ir kompiuterį. Jei kelis ekranus prijungsite žiedu, jūsų stalas bus tvarkingas ir aplinkui nebus besipainiojančių laidų.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  3. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  4. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“