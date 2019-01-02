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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

240V5QDAB/01

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir stereogarsiakalbiais!

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su stereogarsiakalbiais

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“