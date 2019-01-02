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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir stereogarsiakalbiais!
„V Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“