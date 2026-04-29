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LCD monitorius su „SmartControl Lite“

Nutraukta gamyba

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LCD monitorius su „SmartControl Lite“

240V5QDAB/01

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

Nutraukta gamyba

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 240V5Q
  • 7Z fail., 9.8 kB
  • 15 April 2015

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 240V5Q
  • 7Z fail., 9.8 kB
  • 15 April 2015

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 135.7 kB
  • 14 June 2023

Informacinis lapelis

  • PDF fail., 686.9 kB
  • 8 May 2024

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