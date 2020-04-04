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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

240V5QDSB/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir „SmartControl lite“!

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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant „SmartControl Lite“

„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Kompaktiškas dizainas, taupantis erdvę

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Argumentai už

ár/érték

Argumentai prieš

nincs ilyen

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Naudojimo data 2018-04-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Naudojimo data 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“