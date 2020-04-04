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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir „SmartControl lite“!
„V Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Argumentai už
ár/érték
Argumentai prieš
nincs ilyen
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Naudojimo data 2018-04-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Naudojimo data 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“