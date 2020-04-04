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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir „SmartControl lite“!
„V Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
IPS-ADS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS-ADS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.
„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Argumentai už
ár/érték
Argumentai prieš
nincs ilyen
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Naudojimo data 2018-04-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Naudojimo data 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“