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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

240V5QDSB/01

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir „SmartControl lite“!

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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

IPS-ADS plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS-ADS plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS-ADS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS-ADS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Argumentai už

ár/érték

Argumentai prieš

nincs ilyen

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Naudojimo data 2018-04-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Naudojimo data 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“