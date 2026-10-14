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243S7EJMB/01
Patikimos pagrindinės funkcijos,
Mūsų S serijos monitoriais suteikia verslui efektyvumo. Plataus vaizdo IPS ekranas su „SoftBlue“ technologija yra puikus, nes leidžia dirbti produktyviai ir tausoja akis. Galite reguliuoti ekrano aukštį, jis neturi rėmo, todėl galėsite statyti monitorius vieną šalia kito, kad praplėstumėte vaizdą.
„S Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
1920 x 1080 („Full HD“)
Su daugybe prijungimo galimybių, šie „Philips“ ekranai turi įvairių jungčių, tokių kaip VGA, „Display Port“, universali HDMI jungtis, kurios leidžia mėgautis didelės raiškos nesuglaudintu vaizdu ir garsu. USB jungtys užtikrina itin didelį duomenų perdavimo greitį ir didžiules prisijungimo galimybes. Nesvarbu, kokį šaltinį naudojate, galite būti tikri, kad investicijos į šį „Philips“ ekraną tikrai ilgą laiką nepraras savo vertės!
Siekiant sumažinti žalingą trumpabangės mėlynos šviesos kiekį ir nepaveikti ekrane rodomų spalvų arba vaizdo, „SoftBlue“ LED technologijoje naudojama išmanioji technologija. Tarptautinės tyrimų organizacijos „TUV Rheinland“ patvirtino, kad „SoftBlue“ LED technologija mažina žalingos mėlynos šviesos kiekį.
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą