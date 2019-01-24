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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

243V5QSBA/01

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Dėl tokių ryškų vaizdą kuriančių pagrindinių funkcijų kaip „SmartContrast“ šis ekranas yra puikus pasirinkimas!

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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 23,6 in / 59,9 cm

MVA ekrano technologija – platus žiūrėjimo kampas ir sodrus kontrastas

MVA ekrano technologija – platus žiūrėjimo kampas ir sodrus kontrastas

„Philips“ MVA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5QSBA LCD monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5QSBA LCD monitor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išmanusis reakcijos laikas – tai optimali GtG arba GtG (BW) tyrimų reikšmė.