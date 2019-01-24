30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
243V5QSBA/01
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu vaizdu šiame „Philips“ ekrane. Dėl tokių ryškų vaizdą kuriančių pagrindinių funkcijų kaip „SmartContrast“ šis ekranas yra puikus pasirinkimas!
„V Line“
23,6 in / 59,9 cm
„Philips“ MVA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5QSBA LCD monitor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5QSBA LCD monitor
Išmanusis reakcijos laikas – tai optimali GtG arba GtG (BW) tyrimų reikšmė.