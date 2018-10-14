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Nutraukta gamyba

„Full HD“ LCD monitorius

243V7QSB/01

4.8

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.

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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

  • „V Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Argumentai už

IPS kijelző, jó ár érték arány

Argumentai prieš

Nem tudok ilyet

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-10

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“