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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.
„V Line“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
1920 x 1080 („Full HD“)
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Argumentai už
IPS kijelző, jó ár érték arány
Argumentai prieš
Nem tudok ilyet
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-10
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“