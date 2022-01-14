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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas LED televizorius

24PHS4022/12

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas LED televizorius

Sukurtas tam, kad galėtumėte maloniai praleisti laiką, „Philips“ 4000 TV perteikia kokybišką vaizdą mažame ekrane. Jis pakankamai kompaktiškas, kad galėtumėte greitai ir be vargo pernešti iš kambario į kambarį, jo minimalistinis dizainas dera bet kokioje vietoje.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas LED televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • LED televizorius

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже гарний телевізор

Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені

Argumentai už

Зручно!:)

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Naudojimo data 2020-01-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Naudojimo data 2020-01-14

22/06/2019

Україна

Україна

Дуже зручний телевізор.

Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

20/02/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.