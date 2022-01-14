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Itin plonas LED televizorius
Sukurtas tam, kad galėtumėte maloniai praleisti laiką, „Philips“ 4000 TV perteikia kokybišką vaizdą mažame ekrane. Jis pakankamai kompaktiškas, kad galėtumėte greitai ir be vargo pernešti iš kambario į kambarį, jo minimalistinis dizainas dera bet kokioje vietoje.
60 cm (24 in)
LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Argumentai už
Зручно!:)
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2020-01-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.