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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Aiškus vaizdas, našus veikimas

Geriausius darbus atlikite su „Philips“ 27 colių „Full HD“ monitoriumi. Itin aiškus „Full HD“ vaizdas suteiks darbui erdvės ir aiškumo. Su funkcijomis, tokiomis kaip aukščio reguliavimas, režimai „Flicker-free“ ir „LowBlue“, dirbdami nevarginsite akių.

Peržiūrėti visas naudas

kad našumas būtų maksimalus

Aiškus vaizdas, našus veikimas

  • „B Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Argumentai už

Super

Argumentai prieš

Nie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Naudojimo data 2022-04-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Naudojimo data 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Argumentai už

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Argumentai prieš

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Naudojimo data 2018-10-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Naudojimo data 2018-10-27

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271B8QJEB LCD monitor

Naudojimo data 2020-07-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271B8QJEB LCD monitor

Naudojimo data 2020-07-02

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  3. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  4. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.