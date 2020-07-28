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Itin aiškus vaizdas
Geriausius darbus atlikite su „Philips“ 27 colių „Quad HD“ monitoriumi. Itin aiškus „Quad HD“ vaizdas suteiks darbui erdvės ir aiškumo. Su tokiomis funkcijomis, kaip režimai „Flicker-free“ ir „LowBlue“, dirbdami nevarginsite akių.
„B Line“
27 in (68,6 cm)
„Quad HD“ (2560 x 1440)
Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu ir tokiais plačiajuosčiais šaltiniais, kaip USB-C, „DisplayPort“, HDMI, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.
10 bitų ekrane su 1,074 mlrd. spalvų atkuriamos sodrios spalvos, o 12 bitų vidinis apdorojimo modulis padeda atkurti tolygias, natūralias spalvas be perėjimų ir spalvų juostų.
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.
4.4
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Argumentai už
приємний екран, великий і гарний
Argumentai prieš
підставка трохи аби іншого формату
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 230B8QJEB РК-монітор
Naudojimo data 2020-03-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 230B8QJEB РК-монітор
Naudojimo data 2020-03-28
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Argumentai už
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Naudojimo data 2020-05-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Naudojimo data 2020-05-04
Cristian1972
29/01/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Argumentai už
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Argumentai prieš
meniul trebuia mai simplu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Naudojimo data 2019-12-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Naudojimo data 2019-12-29
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.