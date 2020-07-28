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Nutraukta gamyba

QHD LCD monitorius

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin aiškus vaizdas

Geriausius darbus atlikite su „Philips“ 27 colių „Quad HD“ monitoriumi. Itin aiškus „Quad HD“ vaizdas suteiks darbui erdvės ir aiškumo. Su tokiomis funkcijomis, kaip režimai „Flicker-free“ ir „LowBlue“, dirbdami nevarginsite akių.

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našus veikimas maksimaliam produktyvumui

Itin aiškus vaizdas

  • „B Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • „Quad HD“ (2560 x 1440)

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu ir tokiais plačiajuosčiais šaltiniais, kaip USB-C, „DisplayPort“, HDMI, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.

1,074 mlrd. spalvų – sklandūs spalvų perėjimai ir detalūs vaizdai

1,074 mlrd. spalvų – sklandūs spalvų perėjimai ir detalūs vaizdai

10 bitų ekrane su 1,074 mlrd. spalvų atkuriamos sodrios spalvos, o 12 bitų vidinis apdorojimo modulis padeda atkurti tolygias, natūralias spalvas be perėjimų ir spalvų juostų.

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS technologija – sodrios spalvos ir platūs žiūrėjimo kampai

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Argumentai už

приємний екран, великий і гарний

Argumentai prieš

підставка трохи аби іншого формату

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 230B8QJEB РК-монітор

Naudojimo data 2020-03-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 230B8QJEB РК-монітор

Naudojimo data 2020-03-28

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Argumentai už

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Naudojimo data 2020-05-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Naudojimo data 2020-05-04

29/01/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Argumentai už

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Argumentai prieš

meniul trebuia mai simplu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Naudojimo data 2019-12-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Naudojimo data 2019-12-29

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.