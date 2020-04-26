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Nutraukta gamyba
„V Line“
27 in (68,6 cm)
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Томтом
07/01/2020
България
Patvirtintas pirkėjas
Продукта ме задоволява напълно.
Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“