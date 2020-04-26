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  • Energy Label Europe B
    Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Energy Label Europe B
    Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu LED vaizdu šiame dideliame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI ir „SmartControl lite“!
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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

LED technologija užtikrina gyvas spalvas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant „SmartControl Lite“

„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/04/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

07/01/2020

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продукта ме задоволява напълно.

Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“