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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.
„V Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.
4.3
iš 5
27
Atsiliepimai
84%
Rekomenduoja šį gaminį
jarekizik
21/07/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2019-06-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2019-06-21
marian5110
12/03/2020
Polska
dobry produkt w niskiej cenie
Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny
Argumentai už
cena, parametry
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2020-02-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Naudojimo data 2020-02-12
rufinmusic
23/12/2018
Polska
Bardzo dobry monitor
Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“