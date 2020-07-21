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Nutraukta gamyba

„Full HD“ LCD monitorius

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Atsiliepimai | 84% Rekomenduoja šį gaminį

Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.

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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Kompaktiškas dizainas, taupantis erdvę

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

27

Atsiliepimai

84%

Rekomenduoja šį gaminį

21/07/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

bardzo dobry obraz

Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Naudojimo data 2019-06-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Naudojimo data 2019-06-21

12/03/2020

Polska

Polska

dobry produkt w niskiej cenie

Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny

Argumentai už

cena, parametry

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Naudojimo data 2020-02-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Naudojimo data 2020-02-12

23/12/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor

Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“