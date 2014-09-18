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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartImage Lite“

274E5QHAW/01

5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ryškūs vaizdai AH-IPS ekrane

Šis patrauklus „Philips“ monitorius su itin siauru apvadu ir AH-IPS ekranu atkuria stulbinamus vaizdus su ryškiomis spalvomis. „Mobile HD Link“ jungtimi galite dubliuoti jūsų išmaniojo telefono ekrano vaizdą.

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su itin siauru apvadu, MHL

Ryškūs vaizdai AH-IPS ekrane

  • Itin siauras rėmelis

  • 27 in (68,6 cm)

  • MHL

Papildomas MHL leidžia atkurti HD vaizdo ir garso įrašus

Minimalistinė išvaizda su itin siauru apvadu

Panaudojus naujausias ekranų technologijas, naujieji „Philips“ ekranai sukurti minimalistine dvasia, sumažinus apvado storį iki 2,5 mm. Suderinus jį su apie 9 mm juoda ekrano matricos juosta, bendras apvado storis smarkiai sumažintas, todėl minimaliai blaškomas dėmesys ir užtikrinamas maksimalus žiūrėjimo plotas. Ypač tinka keleto ekranų arba sujungtų ekranų komplektui, pavyzdžiui, žaidimams, grafikos dizainui ir profesionalioms programoms – itin siauras ekrano apvadas suteikia vieno didelio ekrano pojūtį.

„TrueVision“ technologija užtikrinami aukštos kokybės vaizdai

„TrueVision“ – tai patentuota „Philips“ technologija, naudojanti pažangius algoritmus, kuriais tikrinamas ir reguliuojamas monitoriaus ekranas, todėl galėsite mėgautis išskirtine vaizdo kokybe. „Philips“ užtikrina, kad kiekvienas gamyklą paliekantis „TrueVision“ monitorius būtų reguliuojamas remiantis šiuo procesu, todėl galėsite mėgautis ryškiu vaizdu ir puikia vaizdo kokybe.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

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Atsakomybės apribojimai

  1. Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.

  2. ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai

  3. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.