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Ryškūs vaizdai AH-IPS ekrane
Šis patrauklus „Philips“ monitorius su itin siauru apvadu ir AH-IPS ekranu atkuria stulbinamus vaizdus su ryškiomis spalvomis. „Mobile HD Link“ jungtimi galite dubliuoti jūsų išmaniojo telefono ekrano vaizdą.
Itin siauras rėmelis
27 in (68,6 cm)
MHL
Panaudojus naujausias ekranų technologijas, naujieji „Philips“ ekranai sukurti minimalistine dvasia, sumažinus apvado storį iki 2,5 mm. Suderinus jį su apie 9 mm juoda ekrano matricos juosta, bendras apvado storis smarkiai sumažintas, todėl minimaliai blaškomas dėmesys ir užtikrinamas maksimalus žiūrėjimo plotas. Ypač tinka keleto ekranų arba sujungtų ekranų komplektui, pavyzdžiui, žaidimams, grafikos dizainui ir profesionalioms programoms – itin siauras ekrano apvadas suteikia vieno didelio ekrano pojūtį.
„TrueVision“ – tai patentuota „Philips“ technologija, naudojanti pažangius algoritmus, kuriais tikrinamas ir reguliuojamas monitoriaus ekranas, todėl galėsite mėgautis išskirtine vaizdo kokybe. „Philips“ užtikrina, kad kiekvienas gamyklą paliekantis „TrueVision“ monitorius būtų reguliuojamas remiantis šiuo procesu, todėl galėsite mėgautis ryškiu vaizdu ir puikia vaizdo kokybe.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
miraoon
18/09/2014
Polska
Patvirtintas pirkėjas
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Patvirtintas pirkėjas
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.
ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.