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Nutraukta gamyba
323E7QDAB/00
Mėgaukitės naujais pojūčiais
Praplėskite žiūrėjimo patirtį su šiuo dideliu „Philips“ ekranu. Su šiuo plačiu 32 in „Full HD“ ekranu tikrai pasinersite į žaidimą arba turėsite reikalingos erdvės darbams išdėstyti.
„E Line“
32 (matomas 31,5 in / 80 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“