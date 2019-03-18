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Stulbinančios, dėmesį prikaustančios spalvos
Pajuskite malonumą žiūrėdami į „Philips“ lenktus monitorius. 32 colių lenktas „E line“ monitorius iš tikrųjų prikausto dėmesį, nes per jį rodomas stulbinančios „Full HD“ kokybės vaizdas. Dėl itin plačios spalvų paletės technologijos spalvų kokybė tokia gera, kad vaizdai tiesiog atgyja!
„E Line“
32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į ekrano įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
Staliniai monitoriai suteikia asmeninio vartotojo patirtį, kuri puikiai tinka lenktam dizainui. Lenktas ekranas pasižymi maloniu ir subtiliai prikaustančiu efektu, dėmesys skiriamas jums stalo centre.
4.3
iš 5
29
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Argumentai už
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Argumentai prieš
Nie stwierdziłem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2019-11-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
sRGB sritis, paremta CIE 1931
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Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.