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  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

6500 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“

32PFH6500/88

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“

6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Pixel Precise HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu vaizdu, po to pridedame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

Su 2 pusių „Ambilight“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“

  • 80 cm (32 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • „Dual Core“; 8 GB ir didinama

  • DVB-T/C

„Pixel Precise HD“ modulis – atraskite ryškaus vaizdo kokybę

„Pixel Precise HD“ optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkurti sklandūs ir aiškūs judantys vaizdai, kontrastas, detalės ir gylis. Mėgaukitės sodresne juoda spalva ir ryškesniais baltais atspalviais. Ryškiausios, tikroviškiausios, natūraliausios spalvos ir tikroviškiausi odos atspalviai. Pasijuskite veiksmo sūkuryje.

Nuotolinio valdymo pultu su klaviatūra lengva įvesti tekstą

Nuotolinio valdymo pultu su klaviatūra lengva įvesti tekstą

Imkitės valdymo. Mūsų visiškai intuityvus nuotolinio valdymo pultas turi visus įprastus privalumus, tokius kaip žymeklio klavišai, garso valdymo ir tiesioginio išrinkimo mygtukai. Apvertę nuotolinio valdymo pultą galite naudotis tekstine klaviatūra, kuria galėsite lengvai įvesti tekstą.

„Dual Core“ apdorojimas ir „Android“ OS užtikrina nepriekaištingą veikimą

„Dual Core“ apdorojimas ir „Android“ OS užtikrina nepriekaištingą veikimą

Savo televizoriuje turėdami „Android“ galėsite naršyti, paleisti programas ir vaizdo įrašus labai greitu, itin intuityviu ir smagiu būdu. „Android“ robotas išlaisvina „Dual Core“ procesoriaus galią, kad viskas vyktų greitai ir lengvai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

  2. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  3. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  4. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  5. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  6. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  7. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  8. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  10. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  11. Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.